Altında Son Durum:15 Nisan 2026 Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?
İç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları, haftanın kapanış gününde de hareketli bir seyir izliyor.
İşte 26 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.814,23
22 Ayar Bilezik
6.192,66
Cumhuriyet Altını
44.148,00
Yarım Altın
22.142,00
Çeyrek Altın
11.081,00
Gremse Altın
108.551,36
Ata Altın
44.777,44
Tam Altın
43.420,54
Has Altın
6.780,16
Hamit Altın
44.180,47
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı