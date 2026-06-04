Bakan Kurum, katıldığı televizyon programında deprem bölgesindeki çalışmalar, sosyal konut projeleri ve yeni konut kampanyalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

64 ilde yeni sosyal konut kampanyası

TOKİ tarafından yürütülecek yeni kampanyanın detaylarını paylaşan Kurum, Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa çıkarılacağını belirtti.

Konutların büyük bölümünün tamamlandığını veya tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Kurum, vatandaşların kısa sürede taşınabilecekleri projelerin satışa sunulacağını söyledi.

Kurum, 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi. Vatandaşlarımız bu konutları teslim alarak doğrudan oturabilecek' dedi.

Amaç kira baskısını azaltmak

Yeni kampanyanın temel hedeflerinden birinin konut arzını artırarak kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu belirten Bakan Kurum, güvenli ve dayanıklı konutların vatandaşlarla buluşturulacağını kaydetti.

Kurum, deprem riskine karşı güvenli yapıların yaygınlaştırılmasının da öncelikli hedefler arasında bulunduğunu söyledi.

Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlıyor

Açıklanan kampanya kapsamında satışa sunulacak konutların başlangıç fiyatı 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

TOKİ tarafından vatandaşlara farklı ödeme modelleri sunulacak.

Buna göre;

-Peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

-Yüzde 50 peşinat verenler yüzde 8 indirimden yararlanabilecek ve 72 aya kadar vade kullanabilecek.

-Üçüncü modelde peşinatın yarısı sözleşme sırasında, kalan yarısı ise bir yıl sonra ödenecek. Kalan tutar için 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.

-Kampanya kapsamında aylık taksitlerin 18 bin liradan başlayacağı belirtildi.

Kurasız satış yapılacak

Bakan Kurum, yeni kampanyanın dikkat çeken yönlerinden birinin kura şartı bulunmaması olduğunu ifade etti.

Satışa sunulacak konutların büyük bölümünün hazır veya tamamlanmaya yakın projelerden oluşması nedeniyle vatandaşların doğrudan başvuru yaparak konut sahibi olabileceğini belirten Kurum, kura bekleme sürecinin bulunmayacağını söyledi.

Başvurularda gelir ve ikamet şartı aranmayacak

Kampanyaya başvuracak vatandaşlarda gelir veya ikamet şartı aranmayacağı açıklandı.

Başvuru için;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Kişinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartlarının yeterli olacağı belirtildi.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak

TOKİ'nin yeni sosyal konut kampanyası için başvuruların 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında alınacağı bildirildi.

Başvuru ve satış işlemleri Türkiye Halk Bankası ile T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşların kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi, banka şubeleri ve çağrı merkezleri üzerinden ulaşabileceği kaydedildi.

Deprem bölgesindeki sosyal konutlar için teslim hedefi 2028

Bakan Kurum, daha önce açıklanan 500 bin sosyal konut projesine ilişkin de bilgi verdi. Deprem bölgesindeki projelerde ilk teslimlerin 2027 yılının mart ayında başlamasının planlandığını belirten Kurum, tüm projelerin 2028 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi

Bakan Kurum, İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.

Kiralık konutların teslimlerinin eylül ayında başlayacağını belirten Kurum, özellikle dar gelirli vatandaşlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ve kentsel dönüşüm nedeniyle konut ihtiyacı yaşayan aileler için özel kontenjan ayrılacağını söyledi.

Konutların piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle kiralanacağını belirten Kurum, vatandaşların bu konutlarda üç yıl süreyle oturabileceğini, sürenin sonunda ise aynı şartlarla başka ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE