Kanunla birlikte amme alacaklarının tecilinde uygulanacak azami süre 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca belirli şartlar altında teminat aranmaksızın yapılandırılabilecek kamu borcu tutarı da artırıldı.

'Kamu alacaklarında 72 aya kadar taksit'

Yeni düzenlemeye göre, kamu borcunun vadesinde ödenmesinin veya haciz işlemlerinin borçluyu zor duruma düşüreceğinin tespit edilmesi halinde, borçlunun talebi üzerine ve gerekli şartların oluşması durumunda kamu alacakları 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Daha önce uygulanan 36 aylık üst sınır böylece iki katına çıkarılmış oldu.

Kanun kapsamında, alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçların toplamının 1 milyon lirayı aşmaması halinde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki borçlarda ise belirlenen oranda teminat gösterilmesi gerekecek.

'Yurt dışı kazançlarına vergi istisnası'

Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış olmaları şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl süreyle gelir vergisinden istisna tutulacak.

Düzenlemenin, yurt dışında yaşayan ve daha sonra Türkiye'ye dönen kişilerin yatırım ve gelirlerinin ülkeye kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

'Varlık bildirimi yapanlara inceleme yapılmayacak'

Kanunda yer alan düzenlemeye göre, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde belirli güvenceler sağlanacak.

Bildirimde bulunulan varlıkların belirtilen süre içerisinde Türkiye'deki banka veya aracı kurum hesaplarına aktarılması veya ilgili mevzuat çerçevesinde beyan edilmesi gerekecek.

Şartların yerine getirilmesi halinde bildirilen varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlandı.

'Kayıt dışı varlıklar da sisteme dahil edilebilecek'

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde fiilen bulunmasına rağmen yasal kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarını belirlenen süre içerisinde kayıt altına alma imkanı da getirildi.

Bu kapsamda bildirilen varlıkların, belirli şartlar dahilinde işletme kayıtlarına alınabileceği ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı belirtildi.

'İstanbul Finans Merkezi düzenlemesi'

Kanunla birlikte İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik bazı teşviklerin süresi de uzatıldı.

Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet yürüten kuruluşlara uygulanan kurumlar vergisi indiriminin süresi 2047 yılına kadar uzatılırken, kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin bazı harç muafiyetlerinin süresi de 20 yıla çıkarıldı.

'Teknogirişim şirketlerine yeni imkan'

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini destekleyen mevzuatta yapılan değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 'Teknogirişim' rozetine sahip halka açık olmayan şirketlere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi.

Bu kapsamda söz konusu şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin bazı işlemlerde farklı usullerin uygulanabilmesine imkan tanındı. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ilgili bakanlıklar tarafından yayımlanacak düzenlemelerle netleştirileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE