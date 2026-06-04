TÜİK tarafından yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve üzeri yaştaki nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

'İstihdamda düşüş yaşandı'

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişiye düştü.

İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 48,1 seviyesine geriledi.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,4, kadınlarda ise yüzde 31,2 olarak hesaplandı.

'İşgücüne katılım oranı geriledi'

Aynı dönemde işgücü sayısı da 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 0,6 puan düşüşle yüzde 52,4 olarak kaydedildi.

Bu oran erkeklerde yüzde 70,2, kadınlarda ise yüzde 35 olarak belirlendi.

'Genç işsizlik yüzde 14,5'

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12 olarak hesaplanırken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

'Çalışma süresi arttı'

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saate yükseldi.

'Atıl işgücü oranı yüzde 30,1'

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamından oluşan atıl işgücü oranı ise nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, işsizlikte sınırlı gerileme görülmesine rağmen istihdam ve işgücüne katılım oranlarında düşüş yaşandı.

Kaynak : PERRE