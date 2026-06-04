Karar, Antalya 12'nci Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirildi. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan 'süresiz olarak' ibaresinin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinin daha sonra yayımlanacağı bildirildi.

'Yoksulluk nafakası düzenleniyordu'

Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde, 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir' hükmü yer alıyor.

Mevcut düzenleme kapsamında, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, şartların oluşması halinde süre sınırı olmaksızın nafaka bağlanabiliyordu.

'2012 yılında iptal istemi reddedilmişti'

Aynı düzenleme daha önce 2012 yılında Bursa'nın Kestel ilçesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi o dönemde yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin sosyal hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu sonucuna ulaşarak iptal talebini reddetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin 2012 yılında verdiği kararda, yoksulluk nafakasının boşanma sonrası ekonomik açıdan zor duruma düşen eşin asgari yaşam koşullarını korumayı amaçladığı belirtilmişti.

'Karar oy çokluğuyla alındı'

Edinilen bilgilere göre Anayasa Mahkemesi, bu kez yapılan değerlendirme sonucunda düzenlemenin iptaline 12 üyenin oyuyla karar verdi. Karara 3 üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, iptal kararının hangi anayasal gerekçelere dayandırıldığının ayrıntılı şekilde açıklanması bekleniyor.

'Bazı durumlarda nafaka sona eriyordu'

Mevcut mevzuata göre yoksulluk nafakası, nafaka alan kişinin yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölmesi halinde kendiliğinden sona eriyor.

Ayrıca nafaka alan kişinin evliymiş gibi fiilen birlikte yaşadığının tespit edilmesi, yoksulluğunun ortadan kalkması veya mahkemece belirlenen diğer şartların oluşması halinde de nafakanın kaldırılmasına karar verilebiliyor.

'Yeni düzenleme beklentisi'

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla birlikte, yoksulluk nafakasına ilişkin yeni yasal düzenlemenin TBMM tarafından hazırlanması bekleniyor.

Uzun yıllardır kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde tartışılan süresiz nafaka uygulamasının yerine nasıl bir sistem getirileceği, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yayımlanmasının ardından daha netlik kazanacak. Adalet Bakanlığı'nın da son yargı paketleri kapsamında konuya ilişkin hazırlık çalışmaları yürüttüğü biliniyor.

Kaynak : PERRE