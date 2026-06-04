Sigara sektöründe art arda gelen zamlar, tüketicilerin bütçesini etkilemeye devam ediyor. Son olarak JTI grubuna ait sigaralarda yapılan fiyat güncellemesinin ardından BAT grubu da yeni fiyat tarifesini uygulamaya koydu.

JTI zammının ardından BAT fiyatları da yükseldi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, JTI grubunda gerçekleştirilen fiyat artışlarının ardından BAT markalarına da zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte BAT grubuna ait sigaraların satış fiyatları ortalama 5 lira arttı.

5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte tüketiciler, BAT grubundaki ürünleri daha yüksek fiyatlardan satın alacak.

En düşük fiyat 105 liraya çıktı

Son zamla birlikte BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 105 liraya yükseldi. Üst segment ürünlerde ise fiyatların daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

Sigara fiyatlarında yıl içerisinde peş peşe gelen zamların ardından birçok markada paket fiyatları 100 liranın üzerine çıkmış durumda bulunuyor.

Tütün ürünlerinde zamlar sürüyor

Uzmanlar, tütün mamullerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), maliyet artışları, döviz kuru hareketliliği ve üretim giderlerindeki yükselişin fiyatlara yansımaya devam ettiğini belirtiyor.

Son dönemde önce JTI grubunda gerçekleştirilen fiyat güncellemesi, ardından BAT grubunda yapılan zam, sektör genelinde yeni fiyat düzenlemelerinin sürebileceği yönündeki beklentileri de artırdı.

Gözler diğer sigara gruplarında

JTI ve BAT gruplarında peş peşe gelen zamların ardından tüketiciler ve sektör temsilcileri, diğer sigara üreticilerinin de benzer fiyat güncellemelerine gidip gitmeyeceğini yakından takip ediyor.

Tütün ürünlerinde son aylarda yaşanan fiyat artışlarının, yılın ilerleyen dönemlerinde de devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE