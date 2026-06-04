TBMM'de gerçekleştirilen 4'üncü toplantının ardından BTK'ya ziyaret gerçekleştiren komisyon üyeleri, kurum yetkililerinden dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik çalışmalar konusunda sunum dinledi.

Çocukların dijital güvenliği ele alındı

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, ziyaret kapsamında çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması, güvenli internet uygulamaları ve internetin bilinçli kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldıklarını belirtti.

BTK yetkilileri tarafından yapılan sunumların komisyon çalışmaları açısından önemli katkılar sunduğunu ifade eden Beyazıt, dijital ortamda karşılaşılan risklerin azaltılması ve çocukların korunmasına yönelik uygulamaların değerlendirildiğini kaydetti.

Birçok başlık masaya yatırıldı

Ziyarette gerçekleştirilen görüşmelerde;

-Çocuklar ve ebeveynlerin bilinçli ve güvenli internet kullanım deneyimleri,

-Ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıkları,

-Dijital oyun güvenliği ve siber tehditler,

-Güvenli internet merkezi ve bileşenleri,

-Güvenli internet hizmetlerinde aile ve çocuk profilleri,

-Bilişim ve internet alanında uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği,

-İnternet ihbar ve yardım portalı başlıklarında değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Saha çalışmaları yapılacak

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, araştırma komisyonunun çalışmalarının akademisyenler ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam ettiğini belirterek, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşmelerin de sürdürüldüğünü ifade etti.

Beyazıt, komisyonun saha çalışmalarına da başlayacağını belirterek, 12-15 Haziran tarihleri arasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta inceleme ve değerlendirme programları gerçekleştirileceğini kaydetti.

Okul olayları ve dijital riskler araştırılıyor

TBMM tarafından kurulan komisyon, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul kaynaklı şiddet olaylarının nedenlerini araştırmanın yanı sıra, çocuklar ve gençlerin dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskleri inceleyerek çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Komisyonun hazırlayacağı raporun, eğitim ortamlarında güvenliğin artırılması ve çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik politika önerilerine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak : PERRE