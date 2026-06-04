Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çevrenin korunmasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

'Çevrenin korunması ortak sorumluluktur'

Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Çelik, 'Anayasamızın 56. Maddesinde de 'Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir' denmek suretiyle çevrenin önemi güçlü bir şekilde ortaya konulmuştur.' dedi.

'Aşırı kullanımlar çevre sorunu olmaktan çıkarılmalı'

Her Dünya Çevre Günü'nde tarımsal üretimin geleceğinin sorgulanması gerektiğini belirten Çelik, 'Bitkisel üretimin en temel girdilerinden olan gübre ve ilaçların yanı sıra aşırı tarımsal sulamanın artık bir çevre sorunu olmaktan çıkarılması gerekmektedir.' ifadelerini kullandı.

'Bilinçsiz uygulamalar verimliliği de etkiliyor'

Tarımsal üretimde çevre sorunlarına yol açan uygulamaların verimliliği de olumsuz etkilediğini kaydeden Çelik, 'Yoğun toprak işleme ve aşırı sulama, hasat sonrası anız yakma, bilinçsiz gübre ve tarım ilacı kullanımı gibi uygulamalar hem tarımsal üretimdeki verimliliğe hem de çevre sorunlarına olumsuz manada etki etmektedir.' diye konuştu.

'Çevre dostu tarım uygulamalarına ağırlık verilmeli'

Çevreye zarar vermeden üretim yapılabileceğini vurgulayan Çelik, 'Çevreye zarar vermeden tarımsal üretim yapmak mümkündür. Bunun için de organik tarım, iyi tarım, az girdili tarım ve çevre dostu tarım uygulamaları gibi faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Tarımsal üretim nasıl ki olmazsa olmazımızdır, temiz çevre de aynı şekilde olmazsa olmazımız şeklinde değerlendirilmelidir.' dedi.

'Akıllı sulama teknolojileri yaygınlaştırılmalı'

Tarım sektöründe çevreye duyarlı uygulamaların artırılması gerektiğini ifade eden Çelik, 'Yenilenebilir enerji çözümleri, su ve enerji tasarrufu, akıllı sulama teknolojileri gibi uygulamalar çevre kirliliğine karşı daha fazla yaygınlaştırılmalıdır. Organik atıkların yeniden kullanımı da temiz bir çevre için başvurulması gereken bir yol olmalıdır.' ifadelerini kullandı.

'Çevre sorunları insan kaynaklıdır'

Çevre sorunlarının temelinde insan kaynaklı etkenlerin bulunduğunu belirten Çelik, çevreyi korumanın aynı zamanda tarımsal üretimde kullanılan doğal kaynakları korumak anlamına geldiğini söyledi. Çelik, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE