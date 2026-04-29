Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde yaşanan düşüşün ardından yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Dün satış baskısının etkili olduğu piyasada endeks günü yüzde 1,81 değer kaybıyla 14.329,34 puanda tamamlamıştı. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde ise alımların ağırlık kazandığı görülürken, endeksin yönünü yukarı çevirdiği dikkat çekti. Açılış itibarıyla yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı piyasada, özellikle bankacılık ve holding hisselerindeki hareketlilik endeksin yükselişinde etkili oldu. Sabah saatlerinde oluşan fiyatlamalar, piyasalarda günün ilk bölümünde alıcılı bir seyrin öne çıktığını gösterdi.

Bankacılık Ve Holding Endeksleri Yükseldi

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 92,30 puan artarak 14.421,65 puana ulaştı. Yüzde 0,64 oranındaki yükselişle güne başlayan endekste, bankacılık ve holding hisseleri dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,44 artış gösterdi.

Sektörlerde Günün İlk Görünümü

Sektör endeksleri incelendiğinde, sabah saatlerinde en fazla yükseliş finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. Bu sektör yüzde 3,79 oranında artış kaydetti. Diğer yandan, orman, kağıt ve basım sektörü yüzde 0,74 düşüşle güne ekside başlayan tek sektör oldu.