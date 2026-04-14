Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 4,782 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı yüzde 0.87. 14 Nisan 2026 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.65 artış gösterdi.
İşte 14 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.881,87
22 Ayar Bilezik
6.240,38
Altın (ONS)
4.774,24
Cumhuriyet Altını
44.652,00
Yarım Altın
22.394,00
Çeyrek Altın
11.213,00
Reşat Altını
44.684,47
Tam Altın
43.471,73
Has Altın
6.847,38
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS