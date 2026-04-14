Kahta Belediyesi, yaz mevsimi öncesinde çevre temizliği ve haşerelerle mücadele çalışmalarını ilçe genelinde yoğun şekilde sürdürüyor. Planlı program dahilinde yürütülen ilaçlama faaliyetleri kapsamında belediye ekipleri, sivrisinek, karasinek ve diğer zararlıların üreme alanlarında düzenli uygulamalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarla birlikte yaz aylarında artış gösterebilecek haşere yoğunluğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Özellikle dere yatakları, su birikintileri, çöp konteyner çevreleri, kanal hatları ve riskli bölgelerde sürdürülen uygulamalarla hem çevre sağlığının korunması hem de yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Belediye ekiplerinin mahalle bazlı program çerçevesinde sahadaki mesaisini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin de ilgili birimlerce değerlendirilerek hızlı şekilde çözüme kavuşturulduğu belirtilirken, çalışmaların daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda devam ettiği kaydedildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaş sağlığının belediyenin öncelikli hizmet alanları arasında yer aldığını belirterek, yaz aylarında artış gösteren haşere sorununa karşı ekiplerin kesintisiz sahada görev yaptığını ifade etti. Amaçlarının ilçe sakinlerinin daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda yaz mevsimini geçirmesi olduğunu vurgulayan Hallaç, mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE