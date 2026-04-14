Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET iş birliğiyle yürütülen 'İşimiz Temiz Projesi' kapsamında düzenlenen 2025-2026 Dönemi Erişim Yarışması'nın ödül töreni Antalya'da gerçekleştirildi. Törende Adıyaman, elde ettiği derecelerle öne çıkan iller arasında yer aldı.

Yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerinde en fazla kursiyere ulaşan illerin değerlendirildiği yarışmada Adıyaman; 3 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Büyükşehir olmayan illerde halk eğitimi merkezi müdürleri kategorisinde Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir Türkiye birincisi, Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Güllü ise Türkiye ikincisi oldu.

Eğiticiler kategorisinde Şengül Çoktaşar Türkiye birinciliği, Zennup Kalkan ise Türkiye üçüncülüğü elde ederken, il temsilcisi kategorisinde Adıyaman İl Millî Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren Türkiye birincisi olarak kente bir başarı daha kazandırdı.

Antalya'daki ödül törenine katılan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un ili temsil ettiği, elde edilen derecelerin kentte hayat boyu öğrenme ve hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimlerinin başarısını ortaya koyduğu belirtildi.

Projenin, hizmet sektöründe standartların yükseltilmesi ve toplumun farklı kesimlerine nitelikli eğitim ulaştırılması açısından önemli katkılar sunduğu vurgulanırken, Adıyaman'ın başarısının yaygın eğitim alanındaki istikrarlı çalışmaların sonucu olduğu değerlendirildi.

Kaynak : PERRE