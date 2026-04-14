Kars'ın Arpaçay İlçe Belediye Başkanı Zeki Elma, kardeş belediye programı kapsamında Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı 'Halkın Makamı'nda ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada iki belediye başkanı, ilçelerinde yürütülen belediyecilik hizmetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı fikir alışverişi yaptı.

Görüşmede özellikle altyapı, sosyal belediyecilik uygulamaları, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler gündeme geldi.

Kardeş belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların da ele alındığı ziyarette, kurumlar arası dayanışmanın yerel hizmet kalitesine katkı sunduğu vurgulandı. Her iki ilçe için ortak tecrübe paylaşımı ve karşılıklı destek mekanizmalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Zeki Elma'ya teşekkür etti. Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma da gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Hallaç'a teşekkür ederek kardeş belediyeler arasındaki dayanışmanın artarak süreceğini ifade etti.

