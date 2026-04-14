Adıyaman'da ticari taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde Burhan G. İdaresindeki 02 T 0025 plakalı ticari taksi, Ömer Ö. İdaresindeki 47 ATK 823 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Ö. Yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ö., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.