Adıyaman'da motosikletin çarptığı yabancı uyruklu bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Eskisaray Mahallesi Sire pazarı yakınlarında, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, bisikletiyle ilerleyen yabancı uyruklu Ahmet Masri'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Ahmet Masri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.