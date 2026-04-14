Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'yi makamında kabul ederek kentte yürütülen çalışmalar üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem sonrası yeniden ihya ve inşa süreciyle birlikte vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde yerleşimine açılan şehirde devam eden alt ve üstyapı yatırımları masaya yatırıldı.

Kent genelinde sürdürülen yol, içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarına yönelik çalışmaların son durumu değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan yatırım ve projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunulurken, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda atılacak yeni adımlar, kurumlar arası iş birliği ve hizmetlerin koordineli şekilde sürdürülmesi konuları öne çıktı.

