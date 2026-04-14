Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Avukatlar Günü kapsamında ilçede görev yapan avukatlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Kâhta İlçe Başkanı Avukat Gaffar Çelebi de katıldı. Başkan Hallaç ile İlçe Başkanı Çelebi, ilçedeki hukukçuları ziyaret ederek günlerini kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, hukuk mesleğinin adalet sistemindeki yeri ve toplumsal önemi üzerinde durulurken, ilçeye ilişkin güncel konular da ele alındı.

Ziyaret sırasında avukatların görüş ve önerileri dinlenirken, özellikle Kâhta'nın gelişimine katkı sunabilecek ortak çalışmalar konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. İlçenin ihtiyaçları, devam eden hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Hallaç, daha önce yoğun program nedeniyle bir araya gelme fırsatı bulunamayan avukatlarla bu özel gün vesilesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, hukukçuların ilçenin sosyal ve kurumsal yapısına sunduğu katkının önemli olduğunu ifade etti.

Buluşmanın verimli ve samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Hallaç, bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek, 'Bu anlamlı buluşmanın bizler için çok değerli olduğuna inanıyorum. İnşallah bundan sonra da belirli aralıklarla bir araya gelerek ortak akıl çerçevesinde ilçemiz için çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

