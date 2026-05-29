Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Adıyaman'ın ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi, iş dünyası ile siyaset kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

'Deprem sonrası süreç değerlendirildi'

Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları ile kentin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanma süreci ele alındı.

İş insanı Davut Tatar, Adıyaman'ın sahip olduğu ekonomik ve sektörel potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte ortak akıl ve istişare kültürünün önemine dikkat çekti.

Tatar, kentin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü girişimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Adıyaman'ın geleceğine yönelik projelerde tüm kesimlerin ortak hareket etmesinin önem taşıdığını söyledi.

'Yerel basının rolüne dikkat çekti'

Basın kuruluşlarının bölgenin sorunlarının kamuoyuna aktarılması ve çözüm süreçlerine katkı sunulması açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Tatar, gazetecilerin toplumsal gelişim ve bilgilendirme süreçlerindeki rolüne vurgu yaptı.

Yerel basının bölgesel kalkınmada önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Tatar, kamuoyu ile karar vericiler arasında sağlıklı iletişim kurulmasında basının önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

'İşeri'den teşekkür'

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş dünyasının bölgeye yönelik ilgisinin ve yapılan istişarelerin önemli olduğunu söyledi.

İşeri, nazik ziyaretleri ve Adıyaman'ın geleceğine ilişkin değerlendirmeleri dolayısıyla Davut Tatar'a teşekkür ederek, yerel basının kamu yararına yürütülen çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE