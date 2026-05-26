Meht Can Hallaç, toplu taşımanın ücretsiz olacağını, kurban poşetlerinin camilerde dağıtılacağını ve vatandaşların talep ile şikayetlerini 7/24 Beyaz Masa hattına iletebileceğini söyledi.

Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde bir dizi tedbir aldı. Ulaşım, temizlik, mezarlık ziyaretleri, zabıta denetimleri ve kurban kesim hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye ekiplerinin bayram süresince ilçenin dört bir yanında görev başında olacağını belirterek, vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

KURBAN KESİMİ BELEDİYE MEZBAHANESİNDE YAPILACAK

Başkan Hallaç, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca kurban kesimlerini Kahta Belediyesi mezbahanesinde gerçekleştirebileceğini belirtti.

Kurban Bayramı süresince çevre temizliğinin korunmasına yönelik çalışmaların da yürütüleceğini kaydeden Hallaç, kurbanlık et ve sakatatların muhafazası amacıyla kurban poşetlerinin vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Hallaç, 'Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda kurban kesimlerini Kahta Belediyesi mezbahanesinde Bayram boyunca gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramında çevre kirliliğinin önlenmesi, halkımızın kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi amacıyla kurban poşetleri cami müezzinlerine Arefe günü teslim edilecek. Bayram namazının ardından tüm camilerimizde kurban poşeti temin edilebilecektir' dedi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Bayram süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıklayan Hallaç, uygulamanın Musa Peygamber Mezarlığı dahil Kahta genelindeki tüm hatlarda geçerli olacağını ifade etti.

Başkan Hallaç, 'Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda Musa Peygamber mezarlığı dahil ücretsiz hizmet verecek' ifadelerini kullandı.

BELEDİYE EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA SAHADA OLACAK

Kahta Belediyesi'ne bağlı birimlerin bayram süresince kesintisiz hizmet vereceğini belirten Hallaç, Beyaz Masa, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerinin görev başında olacağını söyledi.

İbadethaneler, mezarlıklar ve parkların bayrama hazır hale getirildiğini ifade eden Hallaç, ilçede kapsamlı temizlik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hallaç, 'Kahta Belediyesi Beyaz Masa, Temizlik işleri, Zabıta müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler mezarlıklar ve parklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor' dedi.

ZABITA DENETİMLERİ SÜRECEK

Bayram öncesi yoğunlaşan alışveriş hareketliliği nedeniyle zabıta ekiplerinin denetimlerini artırdığını belirten Hallaç, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde kontrollerin sürdüğünü ifade etti.

Başkan Hallaç, 'Kahta Belediyesi zabıta müdürlüğü personelleri mesaiye ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Günlük rutin iş ve işlemlerini devam ettiren zabıta çalışanları yoğunlaşan bayram takvimi nedeniyle, pide fırınları, kasaplar, pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan işyerleri hakkında uyarı ve işlemler uygulanıyor ve bayram süresince denetleme devam edecek' şeklinde konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ 7/24 BİZLERE ULAŞABİLİR'

Vatandaşlardan gelebilecek talep ve şikayetlerin anında değerlendirileceğini belirten Hallaç, Beyaz Masa hattının bayram boyunca aktif olacağını söyledi.

Hallaç açıklamasında, 'Vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için 185 Beyaz masa hatımızdan istek, öneri ve şikayetlerini 7/24 bizlere ulaştırabilirler. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunarım' ifadelerine yer verdi.

