Kâhta Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Makamı'nda düzenlenen programa, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kâhta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, AK Parti Kâhta Kadın Kolları Başkanı Medine Maçin Teke ve kadın kolları üyeleri, ilçe teşkilatı mensupları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, Kâhta Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe yönetimi, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Misafirleri kapıda karşıladılar'

Program kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kâhta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, bayramlaşma programına katılan vatandaşları ve davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

Bayramlaşma programında vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, katılımcılarla bir süre görüşerek bayramlarını kutladı. Program boyunca birlik ve beraberlik mesajları verilirken, vatandaşlarla gerçekleştirilen sohbetler bayramın manevi atmosferine yansıdı.

'Birlik ve beraberlik vurgusu'

Programda konuşan Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Kâhta'nın birlik ve beraberlik duygularının güçlü şekilde yaşandığı bir ilçe olduğunu ifade eden Hallaç, 'Ortaya çıkan bu güzel tablo, birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergesidir. Bayramlar; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın en yoğun şekilde hissedildiği, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlardır. En büyük temennimiz, bu güzel birlikteliğin ve kardeşlik ruhunun daima devam etmesidir' dedi.

'Program hatıra fotoğrafıyla sona erdi'

Bayramlaşma programı, katılımcıların birbirleriyle bayramlaşmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

