Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün iç piyasaya yansımasıyla motorin grubunda beklenen indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Türkiye genelinde litre başına 4 lira 35 kuruş olarak uygulanan fiyat düşüşü, Adıyaman'daki akaryakıt tabelalarını da değiştirdi.

Kentte güncellenen pompa fiyatlarına göre benzinin litre fiyatı 64,80 TL, motorinin litre fiyatı 74,57 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 35,44 TL olarak belirlendi. Böylece özellikle ticari araç sürücüleri ve şehirlerarası taşımacılık yapan esnaf açısından motorindeki düşüş, maliyetler üzerinde sınırlı da olsa bir rahatlama sağladı.

Sektör temsilcileri, uluslararası petrol piyasasındaki seyrin ve döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtirken, araç sahipleri ise yeni indirimlerin gelip gelmeyeceğini yakından izliyor.

Adıyaman'da özellikle son haftalarda sık değişen akaryakıt fiyatları nedeniyle sürücüler, istasyon tabelalarını günlük olarak takip ederken, motorindeki son indirimin şehir içi ulaşım ve nakliye giderlerine de olumlu yansıması bekleniyor.

