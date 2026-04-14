2026 yılında Türk denizcilik sektörü “önerilen” güvenlik dönemini geride bırakmıştır. Türkiye’nin ilk kapsamlı Siber Güvenlik Kanunu’nun (No. 7545) yürürlüğe girmesi ve güncellenmiş uluslararası düzenlemeler ile bir geminin dijital güvenliği artık denize elverişliliği ile yasal olarak bağlantılıdır. Boğazlar veya Doğu Akdeniz’de seyreden gemi sahipleri için siber güvenlik, gemilerin güvenli şekilde faaliyet göstermesi için temel bir ihtiyaç hâline gelmiştir.

Filolar verimliliği artırmak için yüksek hızlı Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uydularını benimserken, aynı zamanda potansiyel tehditler için yeni “dijital kapılar” açmaktadır. Uyumlu ve güvenli kalmak için Türk denizcilik operatörleri, uydu iletişim sağlayıcılarından belirli ve üst düzey standartlar talep etmelidir.

Türk Sularında Güvenli Bağlantının Önemi

Türk karasularında ve çevresinde faaliyet göstermek benzersiz zorluklar yaratmaktadır. Kıtalar arasında köprü görevi gören bu sular, dünyanın en çok izlenen ve stratejik açıdan hassas bölgeleri arasındadır. Güvenli bağlantı, geminin konumu, yük verileri ve makine durumunun değiştirilmeden korunmasını sağlar.

2026 yılında bir siber ihlal, Türk mevzuatı kapsamında yüksek para cezalarına veya geminin Liman Devleti Kontrolü tarafından alıkonulmasına yol açabilir. Güvenli bağlantılar, hassas denizcilik verilerinin doğru ellerde kalmasını sağlayarak “Mavi Vatan” çıkarlarını korur.

1. Türk Kanunu No. 7545’e Uyum

Bu yılın en önemli değişimi, 7545 sayılı Kanun’un tam olarak uygulanmasıdır. Bu mevzuat deniz taşımacılığını kritik altyapı olarak kabul etmektedir. Türk operatörler artık satcom sağlayıcılarının Ulusal Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından resmi olarak tanınmış veya sertifikalandırılmış olmasını sağlamak zorundadır.

Operatörler şu unsurları talep etmelidir:

● Yerli Veri Bütünlüğü: Kritik operasyonel verilerin Türk ulusal güvenlik protokollerine uygun şekilde işlenmesi güvencesi.

● Denetim Hazırlığı: Sağlayıcıların, zorunlu siber güvenlik denetimleri sırasında Türk yetkililere sunulabilecek şeffaf kayıtlar sağlaması.

2. IMO 2026 Güvenlik Standartları ile Entegrasyon

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 2026 için gerekliliklerini sıkılaştırmıştır. Siber risk yönetimi artık Emniyet Yönetim Sistemi’nin (SMS) doğrulanmış bir parçası olmalıdır. Sadece bir “güvenlik duvarı” bulundurmak yeterli değildir. Tespit ve kurtarma süreçlerini içeren belgelenmiş bir sistem gereklidir.

Türk operatörler sağlayıcılarından şu çözümleri talep etmelidir:

● Varlık Envanteri Araçları: Geminin ağına bağlı her cihazın otomatik olarak izlenmesi.

● Olay Müdahale Prosedürleri: Uydu bağlantısı ihlal edildiğinde mürettebatın izleyeceği açık ve adım adım rehberler.

3. Zorunlu KVKK Veri Koruması

Türkiye’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 2026 yılında daha ağır yaptırımlar getirmiştir ve veri ihlalleri için cezalar 17 milyon TL’ye kadar ulaşmaktadır. Mürettebat gemi internetini kişisel bankacılık ve aile iletişimi için kullandığı için satcom sağlayıcısı veri işleyici konumuna geçmektedir.

Kaliteli bir sağlayıcı, mürettebatın kişisel internet trafiğinin sıkı şekilde şifrelenmesini ve geminin ticari verilerinden ayrılmasını sağlamalıdır. Eğer Starlink Türkiye ana bağlantınız ise, hizmet yöneticiniz KVKK ihlallerini önlemek için bu veri akışlarını ayrı tutacak araçlar sunmalıdır.

4. Yönetilen Hibrit Failover Güvenliği

Bir gemi için en hassas anlardan biri, LEO uydusundan kıyı 4G/5G ağına geçiş yapılan “devir teslim” anıdır. 2026 yılında siber saldırganlar, güvenlik ayarlarının geçici olarak zayıflayabildiği bu geçiş sırasında gemileri hedef almaktadır.

Operatörler Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM) talep etmelidir. Bu sistem, gemi Karadeniz’in ortasında Starlink internet kullanıyor olsa da veya Ambarlı Limanı’nda yerel GSM sinyali ile bağlanıyor olsa da aynı güvenlik filtrelerinin ve güvenlik duvarlarının uygulanmasını sağlar.

5. Profesyonel Yönetim Standardı

Ham uydu sinyali sağlamak kolaydır ancak bunu güvenli şekilde yönetmek zordur. Bu nedenle doğru iş ortağını seçmek kritik öneme sahiptir. Sektördeki altın standart yalnızca donanımdan ibaret değildir. Bağlantıyı çok katmanlı koruma ile saran “Katma Değerli Hizmetler” paketini gerektirir.

IEC Telecom, yönetilen yaklaşımı sayesinde sektörde en saygın SatCom hizmet operatörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sadece veri iletim hattı sağlamakla kalmaz, uyumluluğu sürdürmek için gerekli araçları da sunar. Starlink Maritime Portfolio çözümünü kendi yönetim platformlarıyla entegre ederek Türk operatörlerin bant genişliğini izlemesine, tehditleri engellemesine ve kupon yönetimini tek ve güvenli bir panel üzerinden gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu profesyonel denetim seviyesi, “tüketici” bağlantısı ile “denizcilik sınıfı” güvenli ağ arasındaki farkı belirler.

6. “İç Tehditlere” Karşı Koruma

2026 denizcilik tehdit ortamı, birçok ihlalin mürettebat cihazlarından başladığını göstermektedir. İster yanlışlıkla indirilen bir zararlı yazılım ister güncellenmemiş bir akıllı telefon olsun, kişisel cihazlar büyük risk oluşturmaktadır.

Operatörler şu çözümleri talep etmelidir:

● Ağ Segmentasyonu: Mürettebat Wi-Fi ağının köprüüstü sistemleriyle asla iletişim kuramayacağı “Zero Trust” mimarisi.

● Uç Nokta Filtreleme: Yüksek riskli web sitelerini ve bilinen zararlı alan adlarını kaynakta engelleyebilme yeteneği.

Türk Gemi Yöneticileri İçin Pratik Kontrol Listesi

Bu yıl uydu hizmet sözleşmenizi incelerken aşağıdaki noktaların kapsandığından emin olun:

Sağlayıcı sertifikalı mı? 7545 sayılı Kanun kapsamında Türk Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilişkisini doğrulayın. Zero Trust altyapısı var mı? Mürettebat ve operasyon ağlarının fiziksel veya mantıksal olarak ayrıldığından emin olun. Güncellemeler otomatik mi? Sağlayıcı uydu terminali için güvenlik açıklarını anında kapatan “over-the-air” yamaları yönetmelidir. 7/24 izleme mevcut mu? Gemi bir sonraki limana ulaşmadan ihlal uyarısı verebilecek bir iş ortağı gereklidir.

Geleceğe Bakış: Rekabet Aracı Olarak Güvenlik

Modern denizcilik dünyasında güvenli gemi, kârlı gemidir. Kiracılar ve sigorta şirketleri sözleşme imzalamadan önce giderek daha fazla “siber derecelendirme” incelemektedir. Satcom sağlayıcınızdan yüksek siber güvenlik standartları talep ederek yalnızca uyumluluk gerekliliklerini karşılamakla kalmaz, mürettebatınızı, yükünüzü ve ticari geleceğinizi korursunuz.

LEO dönemi Türk filosuna olağanüstü hız kazandırmıştır ancak bu hız güçlü bir dijital koruma ile desteklenmelidir. Bu korumayı yönetecek doğru iş ortağını seçmek, 2026 yılında Türk gemi sahiplerinin vereceği en önemli karardır.