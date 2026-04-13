Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim döneminde sözünü verdiği projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Hafta sonu gerçekleştirilen programlarla Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi ile Yeşilyurt Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası düzenlenen törenlerle vatandaşların hizmetine açıldı.

Seçim Vaatleri Hizmete Dönüşüyor

Göreve geldiği günden bu yana kentin öncelikli ihtiyaçlarına odaklanan Başkan Tutdere, eğitimden sosyal destek hizmetlerine, mahalle ölçeğindeki kamusal ihtiyaçlardan afet hazırlığına kadar birçok başlıkta projeleri birer birer uygulamaya alıyor. Hafta sonunda açılışı yapılan üç hizmet, bu yaklaşımın somut örnekleri arasında gösterildi.

Açılışı yapılan yatırımların yalnızca fiziki mekân üretimiyle sınırlı kalmadığı, toplumsal ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren bir belediyecilik anlayışının ürünü olduğu vurgulandı. Çocukların eğitim imkânlarına erişimini artıran, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıran, mahalle yönetimini güçlendiren ve afet anlarında hızlı koordinasyonu mümkün kılan projelerin, sosyal belediyecilik vizyonunu yansıttığı ifade edildi.

Kütüphane Eğitime Yeni Soluk Getirecek

Yeni Sanayi Mahallesi'nde iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle hizmete açılan, Rotary 2430 Bölge Federasyonu katkılarıyla tefriş edilen Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, Başkan Tutdere döneminde kente kazandırılan 4'üncü kütüphane oldu. 800 metrekare alanda, 280 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek kütüphanede okuma salonları, bireysel ve grup çalışma alanları ile bilim atölyesi yer alıyor.

Yeşilyurt'a İkinci Çocuk Kampüsü

Yeşilyurt Mahallesi'nde açılan Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi ise 1.825 metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. 93 öğrenci kapasiteli ve 7 sınıftan oluşan tesiste, 25-66 ay aralığındaki çocukların güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında gelişim göstermesi hedefleniyor. Kampüsün, 'her mahalleye bir kreş' hedefinin önemli adımlarından biri olduğu belirtildi.

Muhtar Evi ve Afet Lojistik Odası Hizmette

Yeşilyurt Mahallesi'ne kazandırılan Muhtar Evi ile bünyesindeki Afet Lojistik Odası da mahalle odaklı hizmet anlayışının yeni halkası oldu. Tesisle birlikte muhtarların mahalle sakinlerine daha uygun koşullarda hizmet sunması, afet durumlarında ise yerel düzeyde hızlı ve düzenli koordinasyon sağlanması amaçlanıyor.

'Halkın İhtiyaçlarına Yanıt Veren Projeler Sürecek'

Açılışların ardından değerlendirmede bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da her kesime dokunan hizmetleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, halkın ihtiyaçlarını esas alan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Tutdere, belediyenin yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, depremin izlerini silmeye yönelik kültürel, sosyal ve eğitim projeleriyle de çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, tüm mahallelere kreş, muhtar evi ve park kazandırma hedefi doğrultusunda yeni açılışların devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PERRE