Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde benzin grubunda indirim beklentisi bulunuyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Adıyaman'da güncel pompa fiyatları şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 67,26 TL

Motorin litre fiyatı: 69,34 TL

LPG litre fiyatı: 34,34 TL

Benzinde İndirim Beklentisi

Sektör kaynakları, petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak özellikle benzin fiyatlarında aşağı yönlü bir güncellemenin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre yeniden değişebileceği belirtiliyor.

Kaynak : PERRE