Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin ve benzin fiyatlarında dikkat çeken indirimler yapıldı. Motorinde litre başına 12,94 lira, benzinde ise 1,09 lira indirim uygulandı.

14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira daha indirim yapılması öngörülüyor.

Yapılan indirimlerle birlikte motorin fiyatları yeniden 70 lira seviyelerine geriledi. İstanbul'da motorin 71,85 liraya, Ankara'da 72,90 liraya, İzmir'de 73,15 liraya, Doğu illerinde ise 74,21 liraya düştü.Benzin fiyatları da gerileyerek İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,13 liraya, İzmir'de 63,41 liraya, Doğu illerinde ise 64,76 liraya indi.

Kaynak : PERRE