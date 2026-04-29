Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücü yaralandı.

Olay, Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y. idaresindeki 46 KY 432 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında yaralanan sürücü K.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

