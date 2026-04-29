Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık arzı, fiyatlar ve sektörün durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kurban Bayramı'nın İslam dünyası açısından önemli bir ibadet dönemi olduğunu belirterek, kurban kesiminin dayanışma ve yardımlaşma yönüne dikkat çekti. Gelir durumu uygun olan vatandaşların bu ibadeti yerine getirmesinin önemine işaret etti.

2026 yılı için kurbanlık hayvan arzında herhangi bir sorun beklenmediğini ifade eden Çelik, ülke genelinde yeterli sayıda hayvan bulunduğunu ancak alım gücündeki düşüş nedeniyle talepte daralma yaşanabileceğini belirtti.

Kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, piyasada henüz net fiyatların oluşmadığını, fiyatların bayrama yakın dönemde belirginleşeceğini söyledi. Mevcut göstergelere göre fiyatların geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 artabileceğini kaydetti. Bu artışta yem başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki yüzde 100'e varan yükselişin etkili olduğunu ifade etti.

Küçükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatının 400-450 lira aralığında, toplam fiyatların ise 18 bin ile 30 bin lira arasında olabileceğini belirten Çelik, büyükbaş hayvan fiyatlarının ise 140 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıkabileceğini dile getirdi. Kesim ve işleme hizmetlerinde de yaklaşık yüzde 50 oranında artış beklendiğini söyledi.

Diyanet Vakfı tarafından açıklanan yurt içi kurban hisse bedelinin 18 bin lira olduğunu hatırlatan Çelik, bu rakamın makul olduğunu belirtti. Vatandaşların ister bağış yoluyla ister bireysel olarak kurban ibadetlerini yerine getirebileceğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin kurban satış ve kesim alanları konusunda önemli sorumluluk taşıdığını vurgulayan Çelik, belediyelerin yetiştiricilere destek olması gerektiğini belirtti. Satış ve kesim yerlerinde alınacak ücretlerin kurban fiyatlarına yansıdığına dikkat çekerek, bu hizmetlerin ücretsiz sağlanmasının hem üretici hem de tüketici açısından fayda sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca gebe veya damızlık değeri taşıyan hayvanların kesimine izin verilmeyeceğini hatırlatan Çelik, yalnızca veteriner hekim raporuyla uygunluğu belgelenen hayvanların kesilebileceğini belirtti. Vatandaşların kurbanlık alırken hayvanların sağlıklı, kayıtlı ve uygun şartları taşımasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Hayvan sevkine ilişkin kuralların da net olduğunu belirten Çelik, büyükbaş hayvanların kulak küpesi ve pasaportla, küçükbaş hayvanların ise kulak küpesi ve nakil belgesiyle pazara getirilmesinin zorunlu olduğunu, il dışı sevklerde veteriner sağlık raporu gerektiğini ifade etti.

Çelik, Kurban Bayramı'nın hayvancılık sektörünün tüm paydaşları için bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

