Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde, Şambayat Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen kermes etkinliği vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen etkinlikte, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler bir araya geldi. Şambayat Belediye Parkı’nda kurulan stantlarda hazırlanan ürünler gün boyunca ziyaretçilere sunuldu. Sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gören etkinlikte, veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve çeşitli ürünler satışa çıkarıldı. Okulun öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, beldede birlik ve dayanışma ortamının oluşmasına katkı sağladı. Etkinlik boyunca vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de sosyal bir buluşma ortamında bir araya geldi.

Kermes Belediye Parkı’nda Yapıldı

Şambayat Belediye Parkı’nda kurulan stantlarda öğretmenlerin koordinasyonunda hazırlanan ürünler sergilendi. Veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Okul Müdüründen Açıklama

Okul Müdürü Ökkeş Uysal, etkinliğe katkı sunan öğretmenlere, velilere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlardan Destek

Kermese katılan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirterek desteklerini dile getirdi.