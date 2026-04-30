Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Atatürk İlkokulu’nda, öğrencilerin çevre bilinci ve yardımlaşma duygusunu geliştirmeye yönelik örnek bir proje hayata geçirildi. Besni Eğitimde Niteliğin Artırılması Projesi kapsamında yürütülen çalışmada, 3/B sınıfı öğrencileri kendi emekleriyle hazırladıkları “Okulumuz Kuşlara Yuva Olsun” projesiyle dikkat çekti. Okulda gerçekleştirilen bu çalışma, öğrencilerin sadece akademik gelişimlerine değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına da katkı sağladı. Proje sürecinde öğretmen, öğrenci ve velilerin birlikte hareket etmesi, eğitimde iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Öğrencilerden Örnek Dayanışma

Sınıf öğretmeni Yeter Bozkurt rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler, sürecin her aşamasında aktif rol aldı. Projenin tanıtımını okul genelinde yapan öğrenciler, evlerinde hazırladıkları patlamış mısırları okulda satışa sundu. Elde edilen gelirle alınan malzemeler, velilerin desteğiyle kuş yuvalarına dönüştürüldü. Bu süreçte öğrenciler hem üretmenin hem de paylaşmanın önemini deneyimledi.

Kuş Yuvaları Bahçeye Yerleştirildi

Öğrenciler tarafından hazırlanan ve renklendirilen kuş yuvaları, okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi. Yapılan çalışma ile okul bahçesi, sadece öğrencilerin değil, kuşların da barınabileceği bir alana dönüştü. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen proje, öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk bilincini güçlendirdi.

Okul Müdürü Uysal’dan Açıklama

Okul Müdürü Ökkeş Uysal, proje kapsamında öğrencilerin doğaya saygı ve sorumluluk bilinci kazandığını belirtti. Uysal, öğrencilerin kendi emekleriyle ortaya koydukları bu çalışmanın eğitim açısından önemli olduğunu ifade ederek, projede emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Proje İlgi Gördü

Gerçekleştirilen çalışma, eğitim camiası ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Projenin öğrencilerin çevreye duyarlılığını artırdığı ve okul aidiyet duygusunu güçlendirdiği ifade edildi.