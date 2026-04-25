Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde eğitim veren Şambayat Atatürk İlkokulu tarafından anlamlı bir etkinlik için hazırlıklar tamamlandı. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla düzenlenecek kermes için vatandaşlara davet yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına gerçekleştirilecek etkinlikte hem birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi hem de öğrencilerin emeğinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Şambayat’ta gerçekleştirilecek kermes etkinliği, hem sosyal dayanışmayı güçlendirmesi hem de çocukların aktif rol alması açısından dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler katılımcılarla buluşturulacak. Okul yönetimi, bu organizasyonun sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir örneği olduğunu belirtiyor.

Kermes Geliri Vakfa Bağışlanacak

Düzenlenecek kermesten elde edilecek gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına bağışlanacak. Bu yönüyle etkinlik, sadece yerel bir buluşma değil aynı zamanda anlamlı bir destek organizasyonu olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı ürünler aracılığıyla yardımlaşma bilincinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik Bilgileri

Kermes, 28 Nisan 2026 Salı günü Şambayat Belediye Parkı’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00 ile 14.00 arasında açık olacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Katılım Çağrısı Yapıldı

Okul Müdürü Ökkeş Uysal tarafından yapılan davette, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı bu etkinliğe katılımın önemine dikkat çekildi. Yapılan çağrıda, hem öğrencilerin emeğine destek olunması hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesi adına tüm vatandaşların kermese davetli olduğu ifade edildi.