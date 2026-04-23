Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan ve eğitim camiasını etkileyen olayların ardından gerçekleştirilen kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Öğrencilerin sergilediği etkinlikler ve velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda, çocukların neşesi günün en anlamlı görüntülerini oluşturdu.

Okul Müdürü Uysal’dan Anlamlı Mesaj

Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ökkeş Uysal, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, çocukların güven ve huzur içinde yetişmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti. Uysal, yaşanan olumsuzluklara rağmen okulların sevgi ve güven ortamı olmaya devam edeceğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti

Program boyunca öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için görev yapan jandarma ekipleri, törenin sorunsuz şekilde tamamlanmasında önemli rol üstlendi. Okul yönetimi, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Velilerden Yoğun Katılım

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocukların sergilediği gösteriler büyük beğeni topladı. Program boyunca oluşan birlik ve beraberlik görüntüsü dikkat çekti.

Çocukların Neşesi Umut Oldu

Şambayat Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen kutlama programı, eğitimin, disiplinin ve güvenliğin bir arada sağlanabildiğini gösterdi. Çocukların mutluluğu, günün en anlamlı mesajı olarak öne çıktı.

Haber: Adıyamanlılar Net