"En İyi Rehber, En İyi Öğretmen, En İyi Arkadaş Kitaplardır"

Gazeteci, Eğitimci, Yazar ve Altın Meşale Yayınları Editörü Mustafa Coşkun, “Hayattaki en iyi rehber, en iyi öğretmen, en iyi arkadaş, en iyi ebeveyn kitaplardır.” diyerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığının önemini vurguladı.

Yazarlık mesleğinin tanıtımı ve Adıyaman Okuyor projeleri kapsamında Şambayat Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Coşkun, iyi bir yazarın aynı zamanda iyi bir okur olmak zorunda olduğunu belirterek, “İyi bir yazar, topluma deniz feneri gibi yol göstermelidir. Kitap yazmak isteyen öğrencilere ise eğer varsa günlük tutmalarını tavsiye ederim. Çünkü ileride geriye döndüğünüzde günlüğünüz, sizin için çok iyi bir beslenme kaynağı olacaktır.” şeklinde konuştu.

"Kitapla Aramız İyi Değil"

Kitap okumanın önemine değinen Coşkun, kendisinin iyi bir okuyucu olduğunu ve tüm başarılarını kitaplara borçlu olduğunu ifade etti. Coşkun, kitap okuma oranlarının yetersizliğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Maalesef toplum olarak kitapla aramız iyi değil. Gelişmiş toplumlara göre çok az okuyoruz. Bana göre ülkemizdeki tüm sorunların temelinde de az okumamız yatmaktadır. Kitap hayattaki en iyi öğretmendir. Kitap okuyunca hem eğitim hayatınızda hem de genel olarak başarınız artacaktır.”

Okul Müdürü Şabaş: “Öğrencilerimizin Ufku Açıldı”

Söyleşinin ardından açıklamalarda bulunan Şambayat Anadolu Lisesi Müdürü Ali Rıza Şabaş, etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, “Kitap dostu Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun'u okulumuzda ağırladık. Yaptığı söyleşide öğrencilerimizin ufkunu açan kıymetli yazarımıza kurumumuz adına çok teşekkür ederim.” dedi.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşinin sonunda, Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun öğrencilere kitaplarını imzalayarak hediye etti.

Kaynak : PHA