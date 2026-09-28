Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde (TOKİ) deprem konutlarında yaşanan sorunların önemli bölümü geride kaldı. Elektrik bağlantılarının tamamlanması ve konutlardaki eksiklerin giderilmesiyle birlikte hak sahipleri evlerine yerleşmeye başladı. Ancak konutlarda yaşamın başlamasının ardından bu kez su sorunu gündeme geldi.

Şambayat’taki deprem konutlarında yaklaşık 30 vatandaşın evlerine yerleştiği belirtilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar su ihtiyacının yeterli şekilde karşılanmadığını ifade ediyor.

Vatandaşlar Suyu Kendi İmkânlarıyla Getiriyor

Vatandaşların aktardığı bilgilere göre, konutların su ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgede kuyu ve su deposu çalışmaları yapıldı. Planlamaya göre kuyudan temin edilen suyun önce depoya alınması, ardından konutlara verilmesi bekleniyor.

Ancak konutlarda yaşamın başlamasına rağmen su hizmetinin henüz düzenli şekilde sağlanamadığı belirtiliyor. Su ihtiyacını karşılamak isteyen bazı vatandaşların ise kendi imkânlarıyla traktörlerinin arkasına bağladıkları tanklarla su taşıdığı ifade ediliyor.

Deprem sonrası yapılan konutlarına uzun bir bekleyişin ardından yerleşmeye başlayan vatandaşlar, elektrik sorununun çözülmesinin ardından şimdi de su sıkıntısının giderilmesini bekliyor.

Şambayatlı vatandaşların talebi, yapılan çalışmaların tamamlanarak deprem konutlarına düzenli ve yeterli su verilmesi ve bölgede yaşamın temel ihtiyaçlar açısından sorunsuz şekilde devam etmesi.

Şambayat deprem konutlarında daha önce yaşanan sorunları da Adıyamanlılar Net olarak gündeme taşımış, süreç içerisinde eksiklerin önemli bölümünün giderildiğini haberleştirmiştik.

Haber: Yunus Yaşar

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