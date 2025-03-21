Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç.Dr.İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve kurum temsilcileri karşıladı.

Bakan Kurum, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzalamasının ardından kentte çalışmalar ile kalıcı deprem konutları ile köy evlerimizin geldiği aşama başta olmak üzere ilimizin hızla ihya ve inşası için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm, Kentsel Dönüşüm, Meydan ve Çarşı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, bugüne kadar yapılan ve bundan yapılması planlanan çalışmalar hakkında Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'dan bilgiler aldı.

Kaynak : PHA