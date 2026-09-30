Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesindeki deprem konutlarında su sorunu sürüyor. Yaklaşık bir yıl önce anahtarları teslim edilen 70 konuttan 30-40 civarında hanenin evlerine taşındığı, ve diğer vatandaşların da evlerine günden güne taşındığı belirtilirken, vatandaşlar günlük su ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamaya çalışıyor.

Bölgede su ihtiyacının karşılanması amacıyla sondaj çalışması yapıldığı, ancak sondajdan elde edilen suyun henüz 700 tonluk depoya bağlanmadığı ifade ediliyor. Vatandaşlar, suyun bir an önce depoya ve konutlara ulaştırılmasını istiyor.

Su sıkıntısı nedeniyle vatandaşların tankerlerle ve bidonlarla su taşıdığı görülürken, konutlarda yaşamını sürdüren aileler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Konuya ilişkin Adıyaman Valiliği’ne verilen dilekçede, elektrik hizmetinin yaklaşık 10 gün önce geldiği belirtilerek su sorununun acilen çözülmesi talep edildi. Dilekçede, yapımcı firma tarafından sorunların AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından giderileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Vatandaşlar, sondaj suyunun 700 tonluk depoya bağlanarak konutlara verilmesini ve su sorununun daha fazla beklenmeden çözülmesini talep ediyor.

Şambayat deprem konutlarında evlerine yerleşen vatandaşlar, elektrik sorununu geride bırakmalarının ardından şimdi de su sorununa kalıcı çözüm bekliyor.

Haber: Yunus Yaşar