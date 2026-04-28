Adıyaman'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin istihdam verilerini değerlendirdi, yeni program ve tedbirleri ele aldı. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin çalışmalar değerlendirilerek, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programları ele alındı.

Vali Varol, toplantıda yaptığı konuşmada 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin verileri paylaştı. Varol, 1.783'ü kadın, 2.415'i erkek olmak üzere toplam 4.198 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini belirtti.

Vali Varol, aynı dönemde 526 işyeri ziyaret edildiğini ve işverenlerden 905 kişilik açık iş talebi alındığını ifade etti. Bu kapsamda 307'si kadın, 206'sı erkek olmak üzere toplam 513 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini kaydeden Varol, işe yerleşenlerden 31'inin engelli bireylerden oluştuğunu söyledi.

2026 yılı ilk çeyreğinde 26 İşbaşı Eğitim Programı açıldığını belirten Vali Varol, bu programlardan 93'ü kadın, 71'i erkek olmak üzere 164 kişinin yararlandığını ifade etti

İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programları kapsamında 16 program açıldığını aktaran Varol, bu programlardan 599'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 657 kişinin faydalandığını belirtti.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ise 18 program açıldığını söyleyen Vali Varol, 2.590'ı kadın, 679'u erkek olmak üzere toplam 3.269 kişinin programlardan yararlandığını ifade etti.

İşsizlik Ödeneği kapsamında 4.159 başvuru alındığını kaydeden Vali Varol, 1.500 kişiye işsizlik ödeneği bağlandığını, toplam ödeme tutarının 131 milyon 646 bin 773 TL olduğunu açıkladı.

2026 Ocak-Mart döneminde kurs ve programlar kapsamında toplam 4.090 kişinin faydalandığını belirten Vali Varol, bu kapsamda 379 milyon 866 bin 440 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Vali Varol, işsizlik ödeneği ile birlikte işgücü piyasasına yaklaşık 511 milyon TL katkı sağlandığını ifade etti.

Mesleki eğitim çalışmalarına da değinen Vali Varol, meslek liselerinde yeni bölüm ve alanların açıldığını, işlevini yitiren bölümlerin ise kapatıldığını belirtti.

Toplantı, istihdamın artırılmasına yönelik mesleki eğitim ve aktif işgücü programlarının devam edeceği mesajıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE