Güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altın, nisan ayının ikinci haftasında da hareketli bir görünüm sergiledi. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınına ait alış ve satış rakamları gün içerisinde sık sık güncelleniyor.

İşte 12 Nisan Pazar güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.811,84

22 Ayar Bilezik

6.245,41

Altın (ONS)

4.749,06

Altın ($/kg)

151.919,00

Cumhuriyet Altını

45.008,00

Yarım Altın

22.504,00

Çeyrek Altın

11.218,00

Ata Altın

45.203,39

Tam Altın

43.833,5

Has Altın

6.777,78

Kaynak : PERRE