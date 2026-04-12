Çocuk edebiyatı yazarı Cuma Karataş, Adıyaman'da düzenlenen söyleşi ve etkinlikler kapsamında okurlarıyla bir araya geldi. Program çerçevesinde çeşitli okullarda öğrencilerle buluşan Karataş, son olarak Adıyaman TOBB Yavuz Selim Ortaokulu'nda söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Karataş, programın ardından kitaplarını imzaladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ziyaretleri kapsamında Adıyamanlı yazarlar Fahrettin Çelik ve Mehmet Bilgin ile birlikte Okul Müdürü Nevzat Yiğit'i makamında ziyaret eden Karataş, Adıyaman'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cuma Karataş ,'Çocukların kitaptaki karakterle kurduğu bağ beni mutlu ediyor. Küçük okurlara hayal gücünün sınırı olmadığını aşılamak istiyorum. Kitaplarımın geneli bu yöndedir. Okuyucularım kitaplarımı keyifle okuduklarını belirtiyorlar ve bu da beni mutlu ediyor. Adıyaman ile ilgili yakın tarihte sürprizlerim olacak. Adıyaman'ın tarihini konu alan, fantastik, cıvıl cıvıl eserlerle bu bölgenin insanı ve tarihi dokusuna katkı sunmaya çalışacağım' ifadelerini kullandı.

