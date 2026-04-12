Adıyaman Belediyesi tarafından, hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un merhum babası Mehmet Sadık Gürsoy adına yaptırılan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan merkez; modern yapısı, bireysel ve grup çalışma alanları ile bilim laboratuvarıyla kentin eğitim altyapısına önemli katkı sundu.

Açılış programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi isimler, eğitim vakfı yöneticileri, Rotary temsilcileri, Gürsoy ailesi, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.

Deprem Sonrası Umudu Büyüten Yatırım

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kalkması için dayanışma ruhuyla çalıştıklarını söyledi. Tutdere, gençler ve çocuklar için kente kalıcı bir eğitim eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Merhum Mehmet Sadık Gürsoy'un yaşamı boyunca eğitimi ve bilimi önceleyen bir isim olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, onun adını taşıyan bu merkezin Adıyaman için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

'Kentin Geleceği Eğitimle Güçlenecek'

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yalnızca altyapı ve üstyapı projeleriyle değil, kültür, eğitim ve bilim yatırımlarıyla da güçlenmesi gerektiğini belirtti. Çocukların güvenli ve nitelikli eğitim aldığı şehirlerin daha hızlı geliştiğine dikkat çeken Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana en büyük önceliklerinin gençler olduğunu kaydetti.

Kentte dördüncü kütüphaneyi hizmete sunduklarını belirten Tutdere, merkezin yalnızca bir okuma alanı değil aynı zamanda bilimsel gelişimi destekleyen bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Gençlere Emanet Edilen Eğitim Yuvası

Açılışı yapılan merkezin gençler için önemli bir buluşma noktası olacağını ifade eden Başkan Tutdere Adıyaman hepimizin ortak vatanı. Nerede yaşarsak yaşayalım bu topraklara karşı bir vefa borcumuz var. Kimimiz eserler yaparak, kimimiz çalışarak, kimimiz de bu toprakları terk etmeyip sahip çıkarak bu borcu ödüyor. Biz de Adıyaman'ımızı hem içeride hem dışarıda hak ettiği yere taşımak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yol, kaldırım, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürürken; bir yandan da çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine katkı sunacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Çocuklarının güvende olduğu, iyi eğitim aldığı şehirler hızla yükselir. Bu nedenle eğitim, kültür ve bilim yatırımlarını hiçbir zaman geri planda bırakmadık. Bugün kentimize dördüncü kütüphaneyi kazandırıyoruz. Burası yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda bir bilim merkezi. Gençlerimiz burada çalışacak, araştıracak, kendilerini geliştirecek ve hayallerine bir adım daha yaklaşacak' dedi.

'Bu Çatı Altında Yüzlerce, Binlerce Gencimiz Ders Çalışacak'

Hayırsever iş insanı Alper Gürsoy ise yıllardır hayalini kurduğu projeyi memleketinde hayata geçirmenin gururunu yaşadığını belirterek, Gürsoy, 'Rahmetli babam Mehmet Sadık Gürsoy, hayatı boyunca eğitimi her şeyin önünde tuttu. Bizleri de bu bilinçle yetiştirdi. Bugün onun adını taşıyan bir kütüphaneyi memleketimize kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bu çatı altında yüzlerce, binlerce gencimiz ders çalışacak, kendini geliştirecek ve geleceğe daha güçlü hazırlanacak' ifadelerini kullandı.

Bilim ve Teknoloji Altyapısı Dikkat Çekti

Rotary 2430 Bölge Federasyonu desteğiyle kurulan bilim ve teknoloji laboratuvarında modern bilgisayarlar, tabletler, teleskoplar, robotik kodlama setleri ve yazılım ekipmanları yer aldı.

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, okuma salonları, bireysel çalışma alanları, grup çalışma bölümleri ve bilim atölyesiyle öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Toplam 280 öğrenci kapasitesine sahip merkez, özellikle 8-17 yaş grubuna yönelik bilim ve teknoloji laboratuvarıyla uygulamalı öğrenmeyi destekleyen güçlü bir eğitim üssü niteliği taşıyor.

Bir İsmin Mirası Gençlerle Yaşayacak

1945 yılında Adıyaman'da doğan merhum Mehmet Sadık Gürsoy'un adı, bugün gençlere umut olacak bir eğitim yuvasında yaşamayı sürdürüyor.

Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, kentte yalnızca bir bina değil; dayanışmanın, vefanın ve geleceğe inancın simgesi olarak yükseliyor.

Kaynak : PERRE