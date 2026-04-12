Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların yarından itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.
13 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 5/15 derece
Besni 4/ 11 derece
Çelikhan 1/10derece
Gerger 4/14 derece
Gölbaşı 3/13 derece
Kahta 5/13 derece
Samsat 6/14 derece
Sincik 1/ 8 derece
Tut 4/11 derece
14 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 2/ 17 derece
Besni 2/ 12 derece
Çelikhan 1/10 derece
Gerger 2/15 derece
Gölbaşı 1/13 derece
Kahta 3/15 derece
Samsat 5/16 derece
Sincik 0/ 8 derece
Tut 2 /13 derece
Kaynak : PERRE