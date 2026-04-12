Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen benzer hava koşulları görülmeye devam ediyor. Bugün kent genelinde yağışlı bir havanın hakim olması beklenirken, yağışların yarından itibaren etkisini kaybedeceği ifade edildi.

13 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 5/15 derece

Besni 4/ 11 derece

Çelikhan 1/10derece

Gerger 4/14 derece

Gölbaşı 3/13 derece

Kahta 5/13 derece

Samsat 6/14 derece

Sincik 1/ 8 derece

Tut 4/11 derece

14 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 2/ 17 derece

Besni 2/ 12 derece

Çelikhan 1/10 derece

Gerger 2/15 derece

Gölbaşı 1/13 derece

Kahta 3/15 derece

Samsat 5/16 derece

Sincik 0/ 8 derece

Tut 2 /13 derece

Kaynak : PERRE