Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanma aşamasına getirilen 1. Etap Çarşı Projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kentte deprem sonrası yeniden inşa süreci kapsamında sürdürülen çalışmalar arasında yer alan proje, modern mimarisi, estetik dokusu ve fonksiyonel yapısıyla öne çıkıyor.

Toplam 70 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen projede, ticari hayatı destekleyecek iş yerleri ile sosyal alanlar bulunuyor.

Çalışmalar yerinde incelendi

Vali Dr. Osman Varol, şantiye sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen proje kapsamında çevre düzenlemesi ve son imalatların sürdüğü bildirildi.

Yeniden inşa sürecinde önemli proje

6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen 1. Etap Çarşı Projesi, şehir merkezindeki ticari alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla planlandı. Projenin tamamlanmasının ardından çarşı alanının esnaf ve vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Kaynak : PERRE