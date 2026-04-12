Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert değişimler, araç sahiplerinin yakın takibinde olmaya devam ediyor. 10 Nisan'da motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL'lik indirimin ardından, aynı gece motorin fiyatına 4,12 TL zam yansıtılmıştı. Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki oynaklık, fiyatların yeniden değişebileceği beklentisini güçlendirdi.

Adıyaman'da Güncel Pompa Fiyatları

12 Nisan Pazar günü itibarıyla Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şöyle oluştu:

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 78,87 TL

LPG: 35,44 TL

Özellikle Adıyaman'da motorin fiyatının 78 liranın üzerine çıkması, şehir içi ulaşım ve ticari taşımacılık maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

Araç Sahipleri Yeni İndirimi Bekliyor

Son günlerde önce indirim ardından zam şeklinde değişen fiyatlar, sürücülerin 'yeni bir indirim gelir mi?' sorusunu gündeme taşıdı. Sektör temsilcileri, brent petrolde aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde önümüzdeki günlerde pompaya sınırlı bir indirim yansıyabileceğini değerlendiriyor.

Özellikle Adıyaman'da şehirler arası taşımacılık ve tarımsal faaliyetlerde yoğun kullanılan motorindeki yüksek fiyat seviyesi, yeni indirim beklentisini daha da artırmış durumda.

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları; brent petrol, döviz kuru, rafineri çıkış maliyetleri ve vergi kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak günlük bazda farklılık gösterebiliyor.

Diğer Büyükşehirlerde Son Tablo

Türkiye genelinde büyükşehirlerde güncel fiyatlar ise şöyle sıralandı:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin 62,63 TL

Motorin 76,56 TL

LPG 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin 62,49 TL

Motorin 76,42 TL

LPG 34,39 TL

Ankara:

Benzin 63,61 TL

Motorin 77,69 TL

LPG 34,87 TL

İzmir:

Benzin 63,88 TL

Motorin 77,97 TL

LPG 34,79 TL

Kaynak : PERRE