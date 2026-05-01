Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Brent petrol fiyatlarının 113,43 dolar seviyesine yükselmesi ve ardından yüzde 1,96 artışla 120 dolara ulaşması, pompa fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,2 artışla 107,09 dolara yükselirken, bir önceki gün Brent petrolde yaklaşık yüzde 6, WTI'da ise yüzde 7'lik artış yaşandı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri, fiyatlardaki yükselişin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Türkiye'de ise son olarak 28 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,28 TL, benzine ise 0,95 TL zam yapıldı.

Adıyaman'da Güncel Fiyatlar

Zamların ardından Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 65,96 TL

Motorin: 74,02 TL

LPG: 35,44 TL

Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,74 TL

Motorin: 71,64 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,60 TL

Motorin: 71,50 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,71 TL

Motorin: 72,76 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,99 TL

Motorin: 73,03 TL

LPG: 34,79 TL

Kaynak : PERRE