Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında üretici ile market fiyatları arasındaki en yüksek farkın yüzde 393,7 ile elmada görüldüğünü açıkladı.

Bayraktar, fiyat farklarının diğer ürünlerde de yüksek seyrettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'Elmadaki fiyat farkını yüzde 329,9 ile havuç, yüzde 245,3 ile yeşil soğan, yüzde 245,2 ile marul, yüzde 242,4 ile pırasa takip etti. Elma 4,9 kat, havuç 4,3 kat, yeşil soğan ve marul 3,5 kat, pırasa ise 3,4 kat fazlaya satıldı.'

Üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın somut verilerini de paylaşan Bayraktar, şu fiyatlara dikkat çekti:

Elma: Üreticide 18,75 TL, markette 92,58 TL

Havuç: Üreticide 11 TL, markette 47,29 TL

Yeşil soğan: Üreticide 17,64 TL, markette 60,91 TL

Marul: Üreticide 23,20 TL, markette 80,08 TL

Pırasa: Üreticide 13,53 TL, markette 46,33 TL

NİSAN AYINDA FİYATI EN FAZLA ARTAN VE DÜŞEN ÜRÜNLER

Bayraktar, Nisan ayında market ve üretici fiyatlarında yaşanan değişimlere de değindi.

'Fiyatı en fazla artan ürün markette yeşil soğan, üreticide ise kuru soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide patlıcan oldu' ifadelerini kullandı.

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Nisan ayında markette 40 ürünün 18'inde fiyat artışı, 12'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Market fiyatlarında en fazla artış yüzde 48,7 ile yeşil soğanda oldu. Bunu yüzde 29,9 ile ıspanak, yüzde 29,2 ile kuru soğan, yüzde 7,6 ile nohut ve yüzde 7,5 ile zeytinyağı izledi.'

Market fiyatlarında en fazla düşüş görülen ürünler ise şöyle sıralandı:

Patlıcan: yüzde 74,3 düşüş

Salatalık: yüzde 53,7 düşüş

Sivri biber: yüzde 39,7 düşüş

Karnabahar: yüzde 24,2 düşüş

Kabak: yüzde 20,4 düşüş

ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Üreticide Nisan ayında 31 ürünün 10'unda fiyat artışı, 12'sinde fiyat düşüşü görüldüğünü, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirten Bayraktar şu bilgileri aktardı:

'Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 64,7 ile patlıcanda görüldü. Bunu yüzde 61,1 ile sivri biber, yüzde 47,2 ile elma, yüzde 38,9 ile havuç ve yüzde 37,7 ile salatalık izledi.'

Fiyat artışında ise kuru soğanın öne çıktığını belirten Bayraktar:

'Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 109,1 ile kuru soğanda görüldü. Bunu yüzde 42,4 ile beyaz lahana, yüzde 31 ile patates, yüzde 25,5 ile limon ve yüzde 21 ile karnabahar takip etti' dedi.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ

Bayraktar, fiyat hareketlerinin temel nedenlerine ilişkin değerlendirmesinde, 'Kuru soğan ve patateste depolarda ürün azaldı ve Çukurova'da yeni hasat başladı. Uzun süre yağan yağışlar nedeniyle patates ve soğanda çürümeler olduğu tespit edilmiştir. Bu da rekoltenin düşmesine ve fiyatların artmasına neden oldu' ifadelerini kullandı.

Başkan Bayraktar, 'Geçtiğimiz ay yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle beyaz lahana, karnabahar ve ıspanakta arz azalmış, bu da fiyatların artmasına yol açmıştır. Limon fiyatları ise arzdaki azalış nedeniyle yükseldi. Hava koşullarının iyi gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verim artmış, yaşanan bu arz artışı da patlıcan, sivri biber ve salatalık fiyatlarının düşmesine yol açtı. Elma ve havuçta ise talepte yaşanan azalma fiyatları düşürdü' ifadelerine yer verdi.

GİRDİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Girdi maliyetlerine ilişkin verileri de paylaşan Bayraktar, gübre, yem, enerji ve mazot fiyatlarındaki değişimleri açıkladı.

Nisan ayında Mart ayına göre gübre fiyatlarında artış yaşandığını belirterek:

Amonyum sülfat gübresi: yüzde 24,1

Amonyum nitrat gübresi: yüzde 17,6

ÜRE gübresi: yüzde 8,6

DAP gübresi: yüzde 8,1

20.20.0 kompoze gübre: yüzde 5,3 artış kaydedildiğini ifade etti.

Son bir yıllık değişimlere de değinen Bayraktar:

Amonyum sülfat gübresi: yüzde 104,3 artış

Amonyum nitrat gübresi: yüzde 84,2 artış

ÜRE gübresi: yüzde 76,2 artış

20.20.0 kompoze gübre: yüzde 58,3 artış

DAP gübresi: yüzde 56,8 artış

YEM, ENERJİ VE DİĞER GİRDİLER

Yem fiyatlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Bayraktar:

'Nisan ayında Mart ayına göre besi yemi ve süt yemi yüzde 3,5 arttı. Son bir yılda besi yemi yüzde 37,7, süt yemi yüzde 34,6 oranında arttı' dedi.

Diğer girdi maliyetlerine ilişkin olarak ise şu verileri açıkladı:

Elektrik fiyatları yıllık yüzde 25,1 arttı

Tarım ilaçları yıllık yüzde 27,8 arttı

Mazot fiyatı aylık yüzde 3,1 azaldı, yıllık yüzde 57,6 arttı

Şemsi Bayraktar, açıklamasında hem üretici fiyatlarındaki dalgalanmalara hem de girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çekerek tarımsal üretim üzerindeki maliyet baskısının sürdüğünü vurguladı.

Kaynak : PERRE