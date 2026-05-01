Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik rol model söyleşi programı gerçekleştirildi.

Gençlerin hayatlarına yön verecek, hedef belirlemelerine katkı sunacak isimlerin tanıtılmasının amaçlandığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti. Programda öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Hallaç, eğitimcilik ve yöneticilik hayatına dair tecrübelerini paylaşarak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öğrencilik yıllarında ve meslek hayatında karşılaştığı zorluklara değinen Hallaç, bu süreçte verdiği mücadele ve elde ettiği kazanımları anlattı. Başarıya ulaşmada azim ve kararlılığın önemine dikkat çeken Hallaç, öğrencilere hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda disiplinli çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Program sonunda, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mehmet Özen'e, öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edildi.