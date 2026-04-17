Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Kahta Devlet Hastanesi'nde gece polikliniği uygulaması başlatıldı.

Gündüz saatlerinde hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen uygulama kapsamında, hafta içi saat 17.00 ile 20.00 arasında cildiye ve göz polikliniğinde hasta kabulü yapılacağı bildirildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın özellikle çalışan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacağı belirtilerek, sağlık hizmetlerinin daha geniş saat dilimlerine yayılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmesi için gece polikliniği uygulamasını başlattık. Özellikle mesai saatleri içerisinde hastaneye gelmekte zorlanan hastalarımızın bu hizmetten faydalanmasını amaçlıyoruz. Sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecektir' dedi.