Surlara çıkıp intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve vatandaşlarca ikna edildi
İçeriği Görüntüle
Şanlıurfa'da hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Karaköprü ilçesinde gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 5 yıl 26 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı. Karaköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA