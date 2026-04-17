Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, açıklamasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

'Şiddet Olayları Çok Yönlü Bir Krize İşaret Ediyor'

Çimenden, okullarda yaşanan olayların toplumsal, psikolojik ve dijital boyutları olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Okullarda son dönemde yaşanan şiddet olayları, yalnızca bireysel bir güvenlik sorunu değil; aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve dijital boyutları olan çok yönlü bir kriz alanına işaret etmektedir. Bu tür saldırılar sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.'

'Psikolojik Destek ve Erken Uyarı Sistemleri Güçlendirilmeli'

Eğitim kurumlarında alınması gereken önlemlere değinen Çimenden, şu değerlendirmede bulundu:

'Eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması, yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı kalmamalı; aynı zamanda öğrencilerin psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve riskli davranışların önceden tespit edilmesine yönelik çalışmalarla desteklenmelidir.'

'Dijital İçerikler Yakından Denetlenmeli'

Çimenden, dijital platformların etkisine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Şiddeti normalleştiren veya teşvik eden dijital içerikler, oyun platformları ve sosyal medya dinamikleri dikkatle ele alınmalıdır. Bu alanlarda daha etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.'

'Koordineli ve Kararlı Adımlar Atılmalı'

Toplumsal güvenliğin sağlanması için tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Çimenden, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Toplumsal güvenliğin sağlanması için ilgili tüm kurumların koordineli, kararlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması adına hem eğitim sisteminde hem de dijital ekosistemde kapsamlı ve önleyici adımların gecikmeden atılması elzemdir.'

