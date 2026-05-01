Altın fiyatları, 1 Mayıs 2026 Cuma günü FED'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve ABD ekonomik verilerindeki zayıflama emtia piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, altın fiyatlarında da sınırlı hareketlilik gözlemlendi.

Güne sınırlı düşüşle başlayan altın piyasasında gram altın ve çeyrek altın fiyatları güncellendi.

ALTIN FİYATLARI - 1 MAYIS 2026

Gram Altın

Alış: 6.639,29 TL

Satış: 6.640,20 TL

Çeyrek Altın

Alış: 10.791,00 TL

Satış: 10.908,00 TL

Ons Altın

Alış: 4.566,89 USD

Satış: 4.567,45 USD

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.026,00 TL

Satış: 43.518,00 TL

Piyasalarda yaşanan hareketlilikte merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve küresel ekonomik veriler belirleyici olmaya devam ederken, uzmanlar mevcut fiyat seviyelerinin alım yönlü ilgiyi artırdığına dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE