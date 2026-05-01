Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya girerek elektrik direğine çarptı. Havalimanı yakınlarında yaşanan kazada araçta maddi hasar oluştu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, kısa sürede tarlaya savruldu. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederken, kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Otomobil Tarlaya Savruldu

Edinilen bilgilere göre, 34 DA 0777 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Elektrik Direğine Çarptı

Kontrolden çıkan araç, tarlada bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi.

Araçta Hasar Oluştu

Meydana gelen kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.